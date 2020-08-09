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Радимов опроверг обвинения Родченкова в адрес экс-врача «Зенита»
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Бывший защитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов опроверг обвинения экс-врача клуба Сергея Пухова в применении допинга, сообщает Газета.ru.В источнике
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Глава пресс-службы «Зенита» отреагировал на обвинения Родченкова в адрес экс-врача клуба

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Родченков впервые связал «Зенит» с допингом. Но прямых фактов и доказательств нет

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