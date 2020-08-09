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Родченков обвинил экс-врача «Зенита» в участии в допинг-программе
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил бывшего врача петербургского "Зенита" Сергея Пухова в участии в допинг-программе.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает в воскресенье, 9 августа, Daily Mail со ссылкой на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Пухов якобы был в хороших отношениях с тренером по спортивной ходьбе Виктором Чегиным, пожизненно дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил.
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