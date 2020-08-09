Родченков обвинил экс-врача «Зенита» в участии в допинг-программе
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил бывшего врача петербургского "Зенита" Сергея Пухова в участии в допинг-программе.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает в воскресенье, 9 августа, Daily Mail со ссылкой на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Пухов якобы был в хороших отношениях с тренером по спортивной ходьбе Виктором Чегиным, пожизненно дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил.