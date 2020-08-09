Родченков обвинил экс-врача «Зенита» в участии в допинг-программе

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил бывшего врача петербургского "Зенита" Сергея Пухова в участии в допинг-программе.

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