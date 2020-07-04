Радимов предложил «Спартаку» отправить Тедеско в Белоруссию на неделю
Московский клуб проиграл второй матч подряд, безвыигрышная серия команды увеличилась до трех встреч. "Отправьте Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится", - написал Радимов в своем аккаунте в Twitter. Ранее поездку в Белоруссию совершил главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.В источнике Отправьте Доменико Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится.Газета.Ruвчера в 16:42
Спорт-Экспресс вчера в 17:23
Metaratings вчера в 17:04