Радимов предложил «Спартаку» отправить Тедеско в Белоруссию на неделю

Московский клуб проиграл второй матч подряд, безвыигрышная серия команды увеличилась до трех встреч. "Отправьте Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится", - написал Радимов в своем аккаунте в Twitter. Ранее поездку в Белоруссию совершил главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.