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Радимов предложил «Спартаку» отправить Тедеско в Белоруссию на неделю
Metaratings
  • Metaratings
  • RT на русском
  • by.Tribuna.com
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Чемпионат
Московский клуб проиграл второй матч подряд, безвыигрышная серия команды увеличилась до трех встреч. "Отправьте Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится", - написал Радимов в своем аккаунте в Twitter. Ранее поездку в Белоруссию совершил главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.В источнике
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Владислав Радимов
российский футболист
Отправьте Доменико Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится.Газета.Ruвчера в 16:42
Подробнее о событии
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Радимов — «Спартаку»: «Отправьте Тедеско в Беларусь на недельку, и все у вас наладится»

Sport24.ru вчера в 17:15 
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Радимов предложил «Спартаку» отправить Тедеско на неделю в Белоруссию

Metaratings вчера в 17:04
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Владислав Радимов — «Спартаку»: «Отправьте Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится»

Sportbox.RU вчера в 16:58
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