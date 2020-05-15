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Радимов: снимаю шляпу перед руководством РФС
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Экс-футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Главный тренер дубля «Зенита» Радимов «снимает шляпу» перед руководством РФС

Невские Новости 04:14
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Радимов о возобновлении РПЛ: снимаю шляпу перед руководством РФС

РИА Новости вчера в 17:37
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Радимов: Решение возобновить РПЛ — охренительное

Нева Спорт вчера в 16:34
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