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Газета.RuГазета.Ru
Радимов: снимаю шляпу перед руководством РФС
Футбол России
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
Экс-футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Радимов: Решение возобновить РПЛ — охренительное

Нева Спорт 16:34
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Радимов восхитился руководством РФС

ProstoProSport 15:45 
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Радимов: снимаю шляпу перед руководством РФС

Газета.Ru 15:37
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