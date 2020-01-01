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Рагнар Сигурдссон поделился мнением о Валерии Карпине
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  • Спорт день за днем
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  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Бывший полузащитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, что думает о главном тренере клуба Валерии Карпине.В источнике
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Рагнар Сигурдссон поделился мнением о Валерии Карпине

Спорт день за днем 13:00
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Сигурдссон назвал Карпина хорошим человеком и прекрасным тактиком

ProstoProSport 10:58 
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Рагнар Сигурдссон: «Карпин – перфекционист и прекрасный тактик»

Sports.ru 10:14
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