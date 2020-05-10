НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Рагнар Сигурдссон рассказал о своей работе с Карпиным
Футбол России
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Рагнар Сигурдссон вспомнил о своей работе с Валерием Карпиным. Исландский футболист играл под руководством специалиста в "Ростове"В источнике
Подробнее о событии
alt

Рагнар Сигурдссон: «Карпин – перфекционист и прекрасный тактик»

Sports.ru 10:14
alt

Рагнар Сигурдссон рассказал о своей работе с Карпиным

Газета.Ru 09:54
alt

Рагнар Сигурдссон: «Я точно могу назвать Карпина очень хорошим человеком»

Спорт-Экспресс 09:46
реклама
Главное
Новости