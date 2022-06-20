ЧемпионатРайан Гиггз заявил об уходе с поста главного тренера сборной УэльсаГлавный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объявил о том, что покидает свой пост.ЧемпионатГиггз покинул сборную Уэльса на фоне обвинений в насильственных действиях по отношению к двух женщинам.Матч ТВСуд над экс-игроком «Манчестер Юнайтед» начнется 8 августа.Спорт-ЭкспрессСборная Уэльса попала на чемпионат мира впервые с 1958 года.Sport24.ruЧитать далееСвернутьФутбол РоссииSports.ruODDS.ruЕвро-футбол.руМК-СпортInc-news.ruBookmaker-ratings.ruBetassistМатч ТВFootballHDИА Красная ВеснаSport24.ruSportliga.comСпорт-ЭкспрессБомбардир.руПодробнее о событииФутбольная ассоциация Уэльса подтвердила уход Гиггза с поста главного тренера сборнойSport24.ru17:43Райан Гиггз покинул пост главного тренера сборной УэльсаРИА Новостивчера в 16:25Сборная Уэльса подтвердила отставку Гиггза с поста главного тренера командыСпорт-Экспрессвчера в 16:46Сборная Уэльса подтвердила отставку Гиггза с поста главного тренера командыМатч ТВвчера в 16:36Райан Гиггз заявил об уходе с поста главного тренера сборной УэльсаЧемпионатвчера в 16:31Гиггз уйдет с пост главного тренера сборной УэльсаСоветский спортвчера в 14:33Гиггз подаст в отставку с поста главного тренера сборной УэльсаODDS.ruвчера в 14:32Показать ещёОценить2