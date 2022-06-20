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Райан Гиггз заявил об уходе с поста главного тренера сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объявил о том, что покидает свой пост.
Чемпионат
Гиггз покинул сборную Уэльса на фоне обвинений в насильственных действиях по отношению к двух женщинам.
Матч ТВ
Суд над экс-игроком «Манчестер Юнайтед» начнется 8 августа.
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Сборная Уэльса попала на чемпионат мира впервые с 1958 года.
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Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила уход Гиггза с поста главного тренера сборной
Sport24.ru17:43
Райан Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса
РИА Новостивчера в 16:25
Сборная Уэльса подтвердила отставку Гиггза с поста главного тренера команды
Спорт-Экспрессвчера в 16:46
Сборная Уэльса подтвердила отставку Гиггза с поста главного тренера команды
Матч ТВвчера в 16:36
Райан Гиггз заявил об уходе с поста главного тренера сборной Уэльса
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Гиггз уйдет с пост главного тренера сборной Уэльса
Советский спортвчера в 14:33
Гиггз подаст в отставку с поста главного тренера сборной Уэльса
ODDS.ruвчера в 14:32

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