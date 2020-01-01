NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУ российского игрока НХЛ нашли коронавирусЛинус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесенСергей Семак: «„Зенит“ выступает за доигровку чемпионата России»Волейболист казанского «Зенита» заразился коронавирусамSoccernews.ruРайола: «Летом постараюсь привести в „Реал“ отличного игрока»Metaratings7MetaratingsNEWS.am SportСпорт БИЗНЕС OnlineSports.ruSoccernews.ruМатч ТВГазета.RuИзвестный футбольный агент Мино Райола заявил, что в ближайшее трансферное окно в мадридском "Реале" может оказаться один из его звёздных клиентов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Агент Погба: Хочу привезти своего клиента в «Реал»Советский спорт 07:53 Агент Райола хочет привести в «Реал» звёздного игрокаSport.ru 07:13Мино Райола: «Намерен привести в „Реал“ звездного футболиста этим летом»Спорт-Экспресс 07:07рекламаГлавноеУ российского игрока НХЛ нашли коронавирусЛинус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесенСергей Семак: «„Зенит“ выступает за доигровку чемпионата России»Волейболист казанского «Зенита» заразился коронавирусамНовости