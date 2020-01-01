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Бомбардир.руБомбардир.ру
Райола ведет переговоры о трансфере Кена в «Рому»
Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен хочет вернуться в Италию. Его агент Мино Райола ведет переговоры с «Ромой».В источнике
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Райола ведет переговоры о трансфере Кена в «Рому»

Бомбардир.ру 02:00
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