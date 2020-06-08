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Рахим Стерлинг назвал расизм единственной болезнью в мире прямо сейчас
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выразил мнение, что единственной болезнью в мире на текущий момент является расизм.В источнике
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Рахим Стерлинг назвал расизм единственной болезнью в мире прямо сейчас

Metaratings 01:54
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Стерлинг: сейчас единственной болезнью является расизм

Футбол России 01:42
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Стерлинг: расизм сейчас - это единственная болезнь

Газета.Ru вчера в 23:01
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