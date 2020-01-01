НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Рахим Стерлинг: сейчас единственной болезнью является расизм
Sports.ru
  • Sports.ru
Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг назвал расизм единственной болезнью, беспокоящей людей в данный момент.В источнике
Подробнее о событии
alt

Рахим Стерлинг: сейчас единственной болезнью является расизм

Чемпионат 19:38
alt

Рахим Стерлинг: «Расизм – единственная болезнь в мире прямо сейчас»

Sports.ru 17:56
реклама
Главное
Новости