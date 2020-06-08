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Рахим Стерлинг: сейчас единственной болезнью является расизм
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг назвал расизм единственной болезнью, беспокоящей людей в данный момент.В источнике
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Стерлинг: расизм сейчас - это единственная болезнь

Газета.Ru вчера в 23:01
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Стерлинг: «Расизм — единственная болезнь сейчас»

Sport24.ru вчера в 22:10 
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Рахим Стерлинг: сейчас единственной болезнью является расизм

Чемпионат вчера в 19:38
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