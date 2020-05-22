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Рахимич поддержал продление контракта с Гончаренко
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Известия
Тренер детской команды ЦСКА Эльвир Рахимич высказал своё мнение о подписании нового контракта клуба с Виктором Гончаренко. Слова бывшего игрока ЦСКА передают «Известия».В источнике
Подробнее о событии
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Экс-хавбек ЦСКА Рахимич остался доволен продлением Гончаренко

Газета.Ru 00:48
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Рахимич поддержал продление контракта с Гончаренко

ГЛАС.RU 00:14
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Рахимич о Гончаренко в ЦСКА: «Менять тренера каждые полгода-год — неправильно»

Sports.ru вчера в 23:29
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