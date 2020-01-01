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Ракитич признался, что никогда не дружил с Месси и Суаресом
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, вернувшийся в клуб из «Барселоны», рассказал об отношениях с нападающими каталонской команды Лионелем Месси и Луисом Суаресом.В источнике
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Ракитич признался, что никогда не дружил с Месси и Суаресом

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Ракитич: мы с Месси и Суаресом не были близкими друзьями

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Ракитич признался, что никогда не дружил с Месси и Суаресом

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