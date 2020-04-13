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Ракитич: сам решу свое будущее, я не мешок картошки
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Футболист "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что сам в состоянии принять решение о своем будущем и попросил каталонский клуб об уважении.В источнике
Подробнее о событии
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Ракитич об уходе из «Барсы»: «Я не мешок картошки. Сам решу свое будущее»

Sports.ru 02:57
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Ракитич: «Я не мешок картошки — сам решу, в каком клубе выступать»

Sport24.ru 02:25 
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Иван Ракитич: Всегда говорил, «Барселона» - это идеальное место

Советский спорт 02:15
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