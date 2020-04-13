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Ракитич: сам решу свое будущее, я не мешок картошки
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Футболист "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что сам в состоянии принять решение о своем будущем и попросил каталонский клуб об уважении.В источнике
Подробнее о событии
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«Я не мешок картошки». Идеальное заявление Ракитича о своем будущем в «Барселоне»

Sport24.ru 10:30 
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Иван Ракитич: Всегда говорил, «Барселона» - это идеальное место

Советский спорт 02:15
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Иван Ракитич: я не мешок картошки, сам решу, где продолжу карьеру

Чемпионат 01:32
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