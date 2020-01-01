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Рами: «Раньше футбол был более жестким»
Sports.ru
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  • RT на русском
  • Футбол России
Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, что раньше арбитры позволяли игрокам обороны играть более жестко.В источнике
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Рами: «Раньше позволялось играть жёстко, а теперь нам нельзя прикасаться к Неймару и Роналду»

Евро-футбол.ру 14:35
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Рами: «Раньше футбол был более жестким»

Soccer.ru 14:34 
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Рами: «Раньше защитникам можно было играть жестко. Теперь нельзя прикасаться к Роналду, Неймару»

Бомбардир.ру 14:21
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