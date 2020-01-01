НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • Спорт день за днем
Новичок "Сочи" Адиль Рами высоко оценил потенциал южан, которые по итогам 19 туров занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.В источнике
Подробнее о событии
alt

Рами сравнил «Сочи» с «Монако»

ProstoProSport 02:39
alt

Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»

Soccernews.ru 01:02
alt

Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»

Футбол России 00:27
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости