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Рами: «Раньше футбол был более жестким»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, что раньше арбитры позволяли игрокам обороны играть более жестко.В источнике
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Рами: «Раньше футбол был более жестким»

Soccer.ru 14:34 
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Адиль Рами: «Теперь защитникам нельзя прикасаться к Роналду, Неймару. Раньше можно было играть жестко»

Sports.ru 13:48
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Рами: «Футбол уже не тот. Теперь защитникам нельзя прикасаться к Неймару или Роналду»

Sport24.ru 13:37 
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