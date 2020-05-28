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Рами хочет покинуть «Сочи» из-за того, что ему не платят зарплату
Sport24.ru
  • Городовой0:53
Вчера стало известно, что защитник Адиль Рами может покинуть «Сочи». Дело в том, что клуб не выплачивает ему зарплату. Напомним, 34-летний француз присоединился к российской команде в феврале.В источнике
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