Рами хочет покинуть «Сочи» из-за того, что ему не платят зарплату

Вчера стало известно, что защитник Адиль Рами может покинуть «Сочи». Дело в том, что клуб не выплачивает ему зарплату. Напомним, 34-летний француз присоединился к российской команде в феврале.