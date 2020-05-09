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Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи»
Sport24.ru
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Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.В источнике
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Рами: «Знаю одного-двух игроков „Сочи“. Это слишком сложно»

Бомбардир.ру 17:40
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Рами признался, что не знает по именам одноклубников в «Сочи»

Metaratings 17:33
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Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи»

Матч ТВ 17:27
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