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Рамос: Испании есть чему поучиться у Китая в борьбе с коронавирусом
Sports.ru
  • Sports.ru
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что Испании нужно использовать опыт Китая в борьбе с пандемией коронавируса.В источнике
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Рамос: Испании есть чему поучиться у Китая в борьбе с коронавирусом

Чемпионат 17:29
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Рамос о коронавирусе: «Нам есть чему поучиться у Китая»

Sports.ru 17:04
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