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Рамос: «Сейчас я вешу даже меньше, чем до карантина»
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что не набрал лишний вес за время карантина и приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Рамос: «Сейчас я вешу даже меньше, чем до карантина»

Soccer.ru 16:56 
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Рамос: сейчас я сильнее, чем был до карантина

Чемпионат 16:45
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