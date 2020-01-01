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Рамос: «За победу в Примере сражаются футболисты, а не судьи»
UA-Футбол
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Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что судьи не могут повлиять на чемпионскую гонку в Примере.В источнике
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Рамос высказался о влиянии судей на результаты «Реала»

RT на русском 11:17
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Рамос: «Я идеальный пенальтист»

Евро-футбол.ру 11:14
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Серхио Рамос завил, что «Реал» лидирует в Ла Лиге не благодаря судейству

Спорт день за днем 11:13
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