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Рамос: «За победу в Примере сражаются футболисты, а не судьи»
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Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что судьи не могут повлиять на чемпионскую гонку в Примере.В источнике
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Рамос: нельзя выиграть или проиграть чемпионат из-за судей

Футбол России 13:07
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Рамос: «Реал» лидирует в Примере не благодаря арбитрам

Metaratings 12:24
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Серхио Рамос: «Нельзя выиграть или проиграть чемпионат из-за судей. „Реал“ не должен благодарить арбитров»

Матч ТВ 12:22
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