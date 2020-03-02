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Рамос ответил на критику Пике в адрес игры «Реала»
Спорт-Экспресс
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Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отреагировал на слова защитника "Барселоны" Жерара Пике об игре "сливочных" в первом тайме вчерашнего Эль Класико.В источнике
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Рамос парировал заявление Пике о плохой игре «Реала» в Эль Класико

Soccer.ru 03:29 
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Рамос ответил на критику Пике по поводу игры «Реала» в первом тайме «Эль Класико»

Советский спорт 00:52 
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Рамос ответил на критику Пике в адрес «Реала»

Sport24.ru 01:51 
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