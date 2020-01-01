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Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»
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Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса. По мнению Рамоса, судья должен был наказать соперника за игру рукой в своей штрафной.В источнике
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Мне не нравится говорить о судьях, ведь они могут ошибаться, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании поставили пенальти в наши ворота за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня игроки Леванте дважды сыграли рукой, но пенальти не дали.
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