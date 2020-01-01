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Рамос: сейчас я сильнее, чем был до карантина
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что его физическая форма стала лучше по сравнению с той, что была до карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.В источнике
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Рамос: «Сейчас я вешу даже меньше, чем до карантина»

Soccer.ru вчера в 16:56 
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Рамос: сейчас я сильнее, чем был до карантина

Чемпионат вчера в 16:45
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