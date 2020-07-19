Рамос спародировал походку Макгрегора

Капитан "Реала" Серхио Рамос спародировал походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Испанский защитник опубликовал видеозапись с тренировки, где и прошелся в стиле ирландца, в своем Instagram.