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Рамос спародировал походку Макгрегора
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Капитан "Реала" Серхио Рамос спародировал походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Испанский защитник опубликовал видеозапись с тренировки, где и прошелся в стиле ирландца, в своем Instagram.В источнике
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Подробнее о событии
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Макгрегор ответил на пародию Рамоса

Газета.Ru 03:13
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Макгрегор ответил на пародию Серхио Рамоса

Матч ТВ 01:23
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Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор ответил

Чемпионат вчера в 18:46
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