НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФигуристка Александровская погибла в МосквеГлоба предрек поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Зенитом»«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка АнглииРоссиянин Царукян победил бразильца Рамоса в поединке UFCХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»Газета.RuРамос спародировал походку МакгрегораODDS.ru7ODDS.ruSport24.ruMetaratingsSportbox.RUМатч ТВRT на русскомГазета.RuКапитан "Реала" Серхио Рамос спародировал походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Испанский защитник опубликовал видеозапись с тренировки, где и прошелся в стиле ирландца, в своем Instagram.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Макгрегор ответил на пародию Серхио РамосаМатч ТВ 01:23Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор ответилЧемпионат вчера в 18:46Макгрегор ответил Рамосу, спародировавшему фирменную походку ирландцаSport24.ru вчера в 19:38 рекламаГлавноеФигуристка Александровская погибла в МосквеГлоба предрек поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Зенитом»«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка АнглииРоссиянин Царукян победил бразильца Рамоса в поединке UFCХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»Новости