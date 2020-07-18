НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКак «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка АнглииПогибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсииХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКАГазизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферыMetaratingsРамос спародировал походку Макгрегора, ирландец отреагировалSport24.ru5Sport24.ruMetaratingsМатч ТВRT на русскомГазета.RuКапитан «Реала» Серхио Рамос в соцсетях изобразил известную походку бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегор, забив гол на тренировке мадридской команды.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор ответилЧемпионат 18:46Макгрегор ответил Рамосу, спародировавшему фирменную походку ирландцаSport24.ru 19:38 Рамос спародировал походку Макгрегора, ирландец отреагировалMetaratings 17:28рекламаГлавноеКак «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка АнглииПогибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсииХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКАГазизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферыНовости