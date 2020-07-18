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Рамос спародировал походку Макгрегора, ирландец отреагировал
Sport24.ru
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Капитан «Реала» Серхио Рамос в соцсетях изобразил известную походку бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегор, забив гол на тренировке мадридской команды.В источнике
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Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор ответил

Чемпионат 18:46
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Макгрегор ответил Рамосу, спародировавшему фирменную походку ирландца

Sport24.ru 19:38 
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Рамос спародировал походку Макгрегора, ирландец отреагировал

Metaratings 17:28
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