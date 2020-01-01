Рамос стал лучшим защитником Ла Лиги в 21 веке по голам за сезон

Капитан «Реала» Серхио Рамос открыл счет в матче заключительного тура чемпионата Испании с «Леганесом». Для 34-летнего игрока этот гол стал 11-м в этом сезоне Ла Лиги. В источнике