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Рамос стал лучшим защитником Ла Лиги в 21 веке по голам за сезон
Sports.ru
  • Sports.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Газета.Ru
Капитан «Реала» Серхио Рамос открыл счет в матче заключительного тура чемпионата Испании с «Леганесом». Для 34-летнего игрока этот гол стал 11-м в этом сезоне Ла Лиги.В источнике
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Рамос забил 100 голов на клубном уровне

Спорт-Экспресс 00:58
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Рамос провел 650-й матч за «Реал». У Рауля 741 игра

Sports.ru вчера в 21:55
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Серхио Рамос установил рекорд по результативности для защитников Ла Лиги в XXI веке

Чемпионат вчера в 19:04
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