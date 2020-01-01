Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал»

«Реал» разгромил «Осасуну» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Эта встреча стала для капитана столичной команды Серхио Рамоса 440-й в составе мадридцев. В источнике