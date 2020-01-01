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Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал»
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«Реал» разгромил «Осасуну» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Эта встреча стала для капитана столичной команды Серхио Рамоса 440-й в составе мадридцев.В источнике
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Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал» в чемпионате Испании

Чемпионат 01:56
alt

Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал»

Sportbox.RU 01:54
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Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал»

Матч ТВ 01:54
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