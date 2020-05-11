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Газета.RuГазета.Ru
Рамос заявил, что «Реал» намерен выиграть чемпионат Испании
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос намерен побороться за звание чемпиона Испании в нынешнем сезоне.В источнике
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Серхио Рамос: «Людям нужен футбол для отвлечения»

Спорт-Экспресс 21:42
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Серхио Рамос: «Умираю от желания вернуться в игру. Наша цель – стать чемпионами»

Sports.ru 17:12
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Рамос заявил, что «Реал» намерен выиграть чемпионат Испании

Газета.Ru 17:54
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