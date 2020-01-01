Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»
Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса. По мнению Рамоса, судья должен был наказать соперника за игру рукой в своей штрафной.В источнике Мне не нравится говорить о судьях, ведь они могут ошибаться, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании поставили пенальти в наши ворота за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня игроки Леванте дважды сыграли рукой, но пенальти не дали.
Спорт-Экспресс вчера в 19:25
Sportbox.RU вчера в 12:11