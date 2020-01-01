Рамоса могут дисквалифицировать на матч с «Барселоной»
Капитан «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на матч против «Барселоны» в чемпионате Испании. Руководство Ла Лиги рассмотрит высказывания Рамоса после недавнего матча с "Леванте".В источнике Мне не нравится говорить о судьях, ведь они могут ошибаться, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании поставили пенальти в наши ворота за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня игроки Леванте дважды сыграли рукой, но пенальти не дали.
Спорт-Экспресс вчера в 19:25
Sportbox.RU вчера в 12:11