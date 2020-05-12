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Рангник выдвинул ряд условий руководству «Милана»
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  • Олимпиада Токио 2020
Немецкий тренер Ральф Рангник выдвинул ряд условий руководству "Милана". Красно-чёрные рассматривают кандидатуру Рангника в качестве замены Стефано Пиоли.В источнике
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Рангник выдвинул ряд условий руководству «Милана»

Sport.ru 12:29
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Рангник потребовал у «Милана» € 75-80 млн на трансферы

Чемпионат 11:55
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Рангник выдвинул условия «Милану». Он рассчитывает получить около 80 млн евро на трансферы

Sport24.ru 09:37 
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