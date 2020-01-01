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«Крылья Советов» не планируют разрывать контракт с Евгением Фроловым
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Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов, раскритиковавший действия российских властей в условиях пандемии коронавирусной инфекции, остается в команде, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собеседника в региональном правительстве.В источнике
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С чего всё начиналось
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов, раскритиковавший действия российских властей в условиях пандемии коронавирусной инфекции, остается в команде, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собеседника в региональном правительстве.
Волга Ньюс 29 апреля в 02:08
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