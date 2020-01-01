«Крылья Советов» не планируют разрывать контракт с Евгением Фроловым

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов, раскритиковавший действия российских властей в условиях пандемии коронавирусной инфекции, остается в команде, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собеседника в региональном правительстве.