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Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
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РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.В источнике
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Опубликован финансовый отчет московского «Спартака» за 2019 год

ProstoProSport 02:04 
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Раскрыты ключевые финансовые показатели «Краснодара» за 2019 год

Чемпионат вчера в 23:46
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