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Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
Чемпионат
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РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.В источнике
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Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

Чемпионат 19:00
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РФС: прибыль «Зенита» превысила 829 млн рублей, убытки ЦСКА - 3,84 млрд

РИА Новости 17:14
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РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов

Спорт-Экспресс 15:17
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