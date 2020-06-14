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Раскрыты трансферные планы «Зенита» на лето
Kazanfirst.ru
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  • Metaratings
Появилась информация о трансферных планах «Зенита» на лето. Питерцы отказались от дорогостоящих трансферов и будут усиливаться лишь точечно в случае кадровых потерь, передаёт Metaratings.В источнике
С чего всё начиналось
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Стали известны подробности трансферных планов «Зенита»

Несмотря на отсутствие подтверждения по переподписанию контракта с Артемом Дзюбой, нападающий не покинет питерский клуб летом. Кроме того, по информации Metaratings.ru, «Зенит» не заинтересован в громких приобретениях игроков из чемпионата России.
Metaratings 06:38
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СМИ раскрыли детали трансферных планов «Зенита» на лето

Sport24.ru 07:20 
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Стали известны подробности трансферных планов «Зенита»

Metaratings 06:38
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