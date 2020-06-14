Несмотря на отсутствие подтверждения по переподписанию контракта с Артемом Дзюбой, нападающий не покинет питерский клуб летом. Кроме того, по информации Metaratings.ru, «Зенит» не заинтересован в громких приобретениях игроков из чемпионата России.