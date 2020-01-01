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Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов-2019/2020
Спорт-Экспресс
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Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи: расписание и результаты

Спорт-Экспресс вчера в 18:02
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«Валенсия» и «Тоттенхэм» пройдут в 1/4 финала, если в этой Лиге чемпионов есть место чудесам

Спорт день за днем вчера в 03:25
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Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов-2019/2020

ProstoProSport вчера в 02:00 
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