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Рассказов раскритиковал систему VAR
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Футболист «Спартака» Николай Рассказов высказался о системе VAR, которая активно используется в чемпионате России. Слова защитника передаёт пресс-служба «Спартака».В источнике
Подробнее о событии
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Рассказов о VAR: таких систем в футболе быть не должно

Metaratings 05:45
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Игрок «Спартака» Рассказов о VAR: таких систем в футболе быть не должно

RT на русском 05:02
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Защитник «Спартака» Рассказов раскритиковал VAR

Газета.Ru 05:00
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