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Рассказов сообщил о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес «Аугсбург»В источнике
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Рассказов сообщил, что он мог перейти в «Аугсбург»

Спорт-Экспресс 15:13
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Рассказов: «Цорн сказал, что „Спартак“ не отпустил бы меня в „Аугсбург“. На меня рассчитывают»

Sport24.ru 14:30 
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Рассказов об «Аугсбурге»: «Говорили об аренде до последнего момента, но потом Цорн сказал, что „Спартак“ не отпустит»

Sports.ru 13:40
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