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Рассказов сообщил о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес «Аугсбург»В источнике
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб

Soccernews.ru 13:42
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Рассказов об «Аугсбурге»: «Говорили об аренде до последнего момента, но потом Цорн сказал, что „Спартак“ не отпустит»

Sports.ru 13:40
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Футболист «Спартака» Рассказов: я мог перейти в немецкий клуб

Газета.Ru 13:33
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