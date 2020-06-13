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Реал — Эйбар 1:0 (1-й тайм)
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Мадридский «Реал» в воскресенье 14 июня постарается набрать три очка в матче с «Эйбаром» - мы оценили состояние команд и составили прогноз.В источнике
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«Реал» — «Эйбар»: прямая трансляция матча — в 20.30

Спорт-Экспресс 02:30
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«Реал» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Чемпионат 07:15
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Реал Мадрид – Эйбар

Футбол России 02:09
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